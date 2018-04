CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil, bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun perşembe olmasına rağmen kapalı olduğuna işaret eden Özel, "Meclis, kendisinden beklenen her şeyi gerçekleştirdi, çıkarılacak kanun kalmadı da mı kapalı? Polis, infaz koruma memurları, atanamayan öğretmenler, akaryakıt indirimi, destekleme primi bekleyen çiftçi, öğrenci, emekli, emekçinin sorunları çözüldü de mi kapalı? İskandinav ülkelerindeki gibi çıkarılacak kanun kalmadı, bir süreliğine tatil yapalım, çalışma saatlerini azaltalım mı diyorlar? AK Parti'nin seçim bildirgesinde yer alanlar yerine geldiği için mi kapalı?" diye sordu.

Özel, halkın Meclisten çok beklentisi olduğunu vurgulayarak, 1 Kasım'da AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin, "Meclis kapansın, Meclisin yetkileri bir diktatöre devredilsin" diye oy vermediğini savundu.



"Hadi canım sen de"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hayretle okumaya, dinlemeye devam ettiklerini anlatan Özel, Erdoğan'ın, "Bir yerde adalete özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. En büyük adalet reformları, en büyük zulüm düzenlerinin ardından geldi" dediğini belirtti.

Özel, "AK Parti Genel Başkanı'na mı bu metni yazdınız yoksa CHP'ye mi, başka bir muhalefet partisine mi öneriyorsunuz? Bu sözleri birinin söylüyor olması çok mantıklıdır ama tek söyleyemeyecek kişi söylemektedir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından, tüm unsurlarıyla hayata geçecek yeni yönetim sisteminde yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı daha bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerini söylediğini anlatan Özel, "16 yıldır iktidarsınız elini tutan mı var? 16 yıldır iktidarda olan birisi, ülkede adaletin bağımsız olmadığını, yasamanın itibarsızlaştığını, yürütmenin yetkin olmadığını, 16 yıldır yapamadığı bu iş için 5 yıl daha yetki istediğini söylüyor. Hadi canım sen de." diye konuştu.

Yeni getirilen sistemin çift başlı, şizofrenik bir sistem olduğunu öne süren Özel, yeni sistemde olmayacak denilen her şeyin yer aldığını savundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak sesleniyorum." dediğini anımsatan Özel, "Yıldırım'ın ancak AK Parti'nin son Başbakanı olabileceğini, Cumhuriyetin kendisine daha nice başbakanlar seçeceğini" söyledi.

Özel, "Binali Yıldırım, sana bin dediler bindin, in dediler iniyorsun. Kendini imha eden, iflas etmiş bir kişinin Türkiye'nin son başbakanıyım demesi hadsizliktir. Sen eninde sonunda harcananlar kulübündeki yerini alacaksın Binali Yıldırım. Bunun için yapman gereken, senden önce bu tek adamın etrafında bulunanlara bakman lazım. O görevi yapanlardan biri bugün, bu kürsüdeydi. Onun ibretlik mesajlarını görmen, okuman lazım." diye konuştu.



"Kaybedenler kulübünün üyesi"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun basın toplantısını da değerlendiren Özel, "Davutoğlu'nun konuşmasının alt yazılardan okunması halinde bağlılığını bildirdiğini" belirtti.

Birebir tercümenin, anlamı ıskalamaya neden olabileceğine işaret eden Özel, "mealen tercümenin, tefsirden okumanın iyi olacağını" belirtti.



Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu, kurucu ilkelerinden uzaklaşmamaktan bahsediyor. 3 Y'yi niye sayıyor? Yolsuzluktan kastı ne? Onun Yüce Divana gitsin deyip de kendi kafasının gitmesine neden olan bir şeyi hatırlatıyor olmasın? Yoksulluğun arttığını herkes gibi o da görüyor olmasın? Yasakların dağların boyutunu aştığını vurguluyor olmasın sakın. Bir önceki dönemin başbakanının, bugün milletvekili adayı olmadığını duyuyorsunuz. Bugünkü yönetici kadrolarla yürüyecek yolu kalmamış. İki ihtimal var; siz bana deseniz de sizinle artık yürüyemem yolu. Çünkü kurucu ilkeler, 3 Y diyor. İkincisi de bir öncekinde başbakan olarak yüzde 49 almış bir kişinin, milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinden şüphesi var. İkisi de kaybedenler kulübünün bir üyesi olması sıfatını kazandırır, harcananlar kulübünün üyesidir. Sırf o mu; Abdullah Gül'e bak, Bülent Arınç'ın durumunu gör, ibret al. Sonra kaybedenler, harcananlar kulübünde seni de rafa dizdiklerinde oradan öyle bakarsın. Bağlılık bildirilmiş. Korku Davutoğlu'nu da sarmış. Ama kelime aralarından söylediklerini okuduk. Motomot tercümeden değil, tefsirden yararlansınlar. AK Parti'lilerin alacağı çok ders var."

Cumhuriyet gazetesi davasıyla ilgili adaletin bir kez daha ayaklar altında olduğunu savunan Özel, gelen haksız cezalara isyan ettiklerini bildirdi.



"Belirlediğimiz gündemin peşinde koşmaktan"

CHP Grup Başkanvekili Özel, daha sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve basında yer alan aday isimlerine yönelik soruları yanıtladı.

Bu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verildiğini anımsatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu süreci, kendisi ve görevlendirdiği ekiple sürdüreceğini kaydetti.

Özel, "İsmi geçen geçmeyen herkes, hepimiz, Sayın Genel Başkan'ın yetkisinde olan, daha önce altını çizdiğimiz değerler doğrultusundaki değerlendirmeye tabidir. Bunun dışında herhangi bir bilgi, farklılık ifade etmek mümkün değil." dedi.

CHP'nin adayını ne zaman açıklayacağına yönelik soru üzerine Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten, belirlediğimiz gündemin peşinde koşmaktan çılgına dönmüş durumdadırlar. YSK takvimi açıkladı. Son tarih belli, adayımız o gün, ondan çok daha önce açıklanabilir. Emin olsunlar ki Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız. Bundan emin olabilir." diye konuştu.



Ortaklaşacak adımlar atmaya yaklaşılıyor

Sıfır barajla ilgili bir soru üzerine, CHP'nin büyük bir uzlaşının, ittifakın peşinde olduğunu ifade eden Özel, bunun için gerekli sorumluluğu almanın, gerektiği zaman özveri göstermenin önemine işaret etti. Özel, "İlk temaslardaki birbirimizin düşüncelerine olan mesafelerimizle son zamanda gelen nokta arasında ciddi farklar var. Temas aralığı kısalıp, temas süreleri uzadıkça herkes biraz daha ortaklaşacak adımlar atmaya yaklaştığını görüyor. Bundan da tüm taraflar memnuniyet duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Gül'ün ortak adaylığı konusunda bir soruya karşılık Özel, CHP'yi yıpratmak isteyen bir lobi bulunduğunu, CHP'nin kendi içinde tartışma yapmasını istediğini söyledi. Özel, partide olmayan bir tartışmayı "mış" gibi göstermek isteyen bir yapının olduğunu öne sürdü.

Özel, bir gazetecinin, "Gül'e kesin bir tavır koydunuz. Aynı tavrı başkası için, örneğin Abdullatif Şener için de koyar mısınız?" sorusuna, "Konuşulmakta olan, partinin içinde olmayan bir durumu açıklıkla paylaşmak durumundaydık. Dünün sorusu oydu, o soruya cevap verdik. Bunun dışında çok konuşulan bir mesele olup da yeniden açıklığa kavuşturmak gerekirse o durumları da açıklığa kavuştururuz." karşılığını verdi.