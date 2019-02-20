CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda sular durulmuyor. Meclis listesinin hazırlandığı sırada yönetim kurulunun görüşlerini almadığı öne sürülen Sefa Çorbacı’ya tepki olarak toplu istifa kararı alındı

Alanya Belediye Meclis üyeliği listelerinin hazırlanması sırasında yaşanan kriz hat safhaya çıktı.



CHP Yönetim Kurulu üyeleri öğlen saatlerinde CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Harun Seki’nin ofisinde bir araya gelerek yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı.



Gerçek Alanya internet sitesinin haberine göre, Can Baysal, Hüseyin Kaya ve Ufuk Aras Solmaz’ın istifasının ardından toplantıdan da toplu istifa kararı çıktı. CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Açıkalın, Perihan Tığlı, Levent Çelik, Harun Seki, Süleyman Küçüktürk, Yusuf Demirel, Umur Uslu, Orhan Ateş, Berkin Civelek ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Uysal ile Şengül ateş partideki görevlerinden istifa ettiler. CHP İlçe Teşkilatı’nda yaşanan istifa sayısı 12’ye çıktı.



Yaşanan istifalar sonrası CHP İlçe Yönetimi’nin düşmesi bekleniyor.



