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Son Dakika: CHP'de İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, MYK’ya sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merakla beklenen İzmir adayının, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olması önerisini Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) getirdi

Son Dakika: CHP'de İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, MYK’ya sunuldu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer olarak MYK'ya sunuldu.

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adın MYK’ya sunuldu.

Soyer’in ismi MYK’da kabul edilirse parti meclisine gelecek.

Ayrıntılar gelecek…

Etiketler; #chp
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