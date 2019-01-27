CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer olarak MYK'ya sunuldu.
CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adın MYK’ya sunuldu.
Soyer’in ismi MYK’da kabul edilirse parti meclisine gelecek.
Ayrıntılar gelecek…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merakla beklenen İzmir adayının, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olması önerisini Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) getirdi
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer olarak MYK'ya sunuldu.