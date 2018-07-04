CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin durumu bu haldeyken, gerçekleri görüp susmak doğru değildir ve değerlerimize aykırıdır. Partimize ve ülkemize yeni bir umut, yeni bir lider gerekmektedir. CHP yetkili organlarına, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum"

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin durumu bu haldeyken, gerçekleri görüp susmak doğru değildir ve değerlerimize aykırıdır. Partimize ve ülkemize yeni bir umut, yeni bir lider gerekmektedir. CHP yetkili organlarına, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde örgütün üzerine çöken umutsuzluk ve karamsarlığın kadroların yenilerek dağılacağına inandığını belirtti.

Afyonkarahisar CHP Teşkilatının da değişimden ve yeni bir örgütlenmeden yana olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"CHP, millete kendini ve ülke gerçeklerini ifade edemedi. Genel Başkanımızı gerçekten sevmemize ve saygı duymamıza rağmen bir şeylerin de doğru gitmediği ortadadır. Uzun zamandan beri deniyoruz, olmuyor ve olmadı. 24 Haziran seçimlerinin başarısız olmasının nedeni örgütler değil, örgütleri yöneten ve yönlendirenlerdir. Seçim süreci boyunca Genel Merkezimizin örgütlü bir mücadele yapmaması, verilen örgütlü mücadelelerde pozitif siyaseti desteklememesi, örgütler üzerinde uyguladığı baskı ve politikalar, aday belirleme sürecinde sözde demokratik davranılıp, önce temayül yoklaması yapılması, ardından örgütün sesine ve önerilerine kulak verilmeden, partiye yıllarca emeği geçen duayen isimlerin liste dışı bırakılması, tabanda hoşnutsuzluk ve antipati yaratılmasına neden olmuştur. Bizler kaybetmedik, yeniden başlıyoruz. Seçim sonuçları bizlere gösterdi ki; artık CHP'nin değişime ve yenilenmeye ihtiyacı vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer artık iktidar istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için yerel seçimlere yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla gitmeliyiz."



Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ülkemizin ve milletimizin durumu bu haldeyken gerçekleri görüp susmak doğru değildir ve değerlerimize aykırıdır. Partimize ve ülkemize yeni bir umut, yeni bir lider gerekmektedir. CHP yetkili organlarına, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.