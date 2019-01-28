CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi- TBMM KİT Komisyonu Üyesi- Sevda Erdan Kılıç İzmir listesi gerekçesi ile PM üyeliğinden istifa etti.

Gazeteci Gürkan Hacır, Sevda Erdan Kılıç'ın CHP PM üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.



Hacır, "İzmir mv Sevda Erden Kılıç PM üyeliğinden istifa etti. Gerekçe İzmir listesinde haksızlık." diye yazdı.



Sevda Erdan Kılıç kimdir?

1980 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Baba adı Muharrem Anne adı Seval'dir.İlk ve ortaöğretimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra 1998 yılında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesini kazanıp İzmir'e yerleşti. 2002 yılında mezun olup ve stajını tamamladıktan sonra 2003 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. Üniversite öğrencisi olduğu dönemde 1999 seçimleriyle birlikte aktif olarak Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisinde; bir dönem İlçe gençlik kolu yöneticiliği , bir dönem İl Gençlik Kolu Başkanlığı (İzmir ilk kadın gençlik kolu başkanı), bir dönem İl Disiplin Kurulu Üyeliği ( İzmir'de en genç üye) ,bir dönem Seçim ve Hukuktan Sorumlu ve Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı , 2 dönem İzmir İl Sekreterliği (İzmir'in ilk kadın sekreteri) görevlerinde bulunan Sevda Erdan Kılıç; yapılan Önseçim ile 25 ve 26. Dönem İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldu.2004 yılından bu yana CHP İl ve İlçe Hukuk komisyonlarında yer aldı. İl yönetim kurulunda görev yaptığı sürece İl Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Birçok kez seçim koordinasyon kurulları ve seçim komitelerinde yer aldı. İzmir Valiliği İnsan Hakları Kurulunda partisini temsilen görev yaptı. Parti Meclis Üyesi iken Milletvekilleri Davaları İzleme Komisyonunda görev aldı. 35 ve 36. Olağan Kurultaylarında Parti Meclis Üyesi seçilen Sevda Erdan Kılıç halen Parti Meclis üyesidir.Birçok Sivil Toplum Örgütüne üye olup çalışmalarına katılan ve orta düzeyde İngilizce bilen Sevda Erdan Kılıç, Evli, Deniz adında bir erkek çocuk annesidir.