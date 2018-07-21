CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Partide değişimin olağan kurultayla olması gerektiğini ifade eden Erkek, kurultay için toplanan imzaların salt çoğunluğa ulaşmadığını ifade etti.

Muharrem Erkek şöyle konuştu:



Yargıtay Enis Berberoğlu hakkında bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi olarak düzeltir. Çünkü hepimizin bildiği gibi Anayasa hükümleri yargı organlarını da bağlar hepimizi bağlar. Ama maalesef bazı mahkemeleri bağlamadığını gördük. Bizim milletvekilimiz içeride biz dışarıda adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaklaşık bir yıl önce dünya tarihine geçen o adalet yürüyüşü gibi her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz.



Böyle bir süreçte bi de olağanüstü kurultay sürecini yaşıyoruz. Bizim amacımız olağanüstü kurultay tartışmalarına partinni sürüklenmemesiydi ama partinin talebi de var.



Dün 604 imza toplandığını ifade ettiler, biz de bunun genel merkezimize sunulması halinde gereğini yapacağımızı ifade ettik.



Biz büyük bir ailenin üyeleriyiz. CHP üyesi olmak başlı başına onurlu bir toplum hizmetidir. Parti içinde mücadele her zaman olur. Bizim birbirmizle mücadele etmek yerine rejimi değiştiren tek adam düzeniyle mücadele etmemiz daha önemlidir. CHP olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır. Bir değişim gerçekleşecekse bunun olağan kurultaylarda gerçekleşmesi daha sağlıklıdır. Kişilerin başarısı değil partimizin başarısı önemlidir. İlk hafta itibariyle imzanın toplanamadığı görülüyor.



Ama buna rağmen biz gereğini yapmaya hazırız. Örgütlerimizi yormadan üzmeden bizim sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Bugün sunulsaydı imzalar pazartesi MYK sonrası partiyi olağanüstü kurultaya çağıracaktı. Ama değişimler olağan kurultaylarda olmalı. Biz bu tartışmanın içinden çıkmalıyız. Bizim yeni bir milli mücadele başlatmamız gerekiyor. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir.



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