CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan 'Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Delege evet derse boynumuz kıldan ince" dedi.



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