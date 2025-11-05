Son dakika! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretsuçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Açıklamada ayrıca,

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir.”

ifadeleri yer aldı.