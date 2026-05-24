Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında sular durulmuyor. Bu sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında çok sert bir kavga yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Son Dakika: CHP Genel Merkezi önünde tekmeli yumruklu kavga! Tahliye başladı
CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında sular durulmuyor. Bu sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine gerginlik çıktı.

Tarihi Mutlak Butlan Kararı Nedir?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin yönetim yapısını kökten sarsan tarihi bir "mutlak butlan" kararına imza atmıştı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve genel başkan değişiminin yaşandığı CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın hukuken iptaline hükmetti.

Bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 buçuk yıl sonra mahkeme ilamıyla resmen CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmiş oldu. Kurultayın iptal edilmesiyle birlikte, o tarihten sonra Özgür Özel yönetimi altında yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu süreçte alınan tüm parti kararları da tamamen hükümsüz kaldı. Yaşanan bu hukuki depremin ardından gelen "tahliye" iddiaları, parti tabanındaki gerilimi sokakta kavgaya dönüştürdü.

