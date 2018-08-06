CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı DEMOKRASİ değildir!" dedi

CHP Genel Merkezi'nin kararının ardından Çağrı Heyeti'nden "Partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız OLAĞANÜSTÜ KURULTAY kararı alınmalıdır." açıklaması yapıldı.



CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı DEMOKRASİ değildir!" dedi



Çağrı Heyeti'nin basın açıklaması şöyle:



"24 Haziran seçimleri sonrasında gerek örgütümüz gerekse partimize oy veren, partimizi umut olarak görmek isteyen milyonların isteği doğrultusunda 16 Temmuz 2018’de “Değişim ve Umut” için Olağanüstü Kurultay talebimizi açıklamıştık.



Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen Olağanüstü Kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır.



Olağanüstü Kurultay talebimizin kim gitsin, kim kalsın, kim kalksın, kim otursun sorularına indirgenmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdik. Değişim talebimizin temeli, partimizin siyasi-ideolojik çizgisinin netleşmesi, yen bir yönetim anlayışının belirlenmesi ve bir kadro hareketinin oluşmasıydı. Bugün hala bu noktada ısrarcıyız.

Olağanüstü Kurultayın yapılmasına engel olarak Yerel seçim Sürecinin gösterilmesi gerçekle bağdaşmayan, bahane niteliğindedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu %22.6’lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış “yerel seçimlere hazırız” diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır.

24 Haziran seçim sonuçları sadece bugünün değil, CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğinin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Mevcut MYK’nın değiştirilmesi sorunların bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Bugün Türkiye’de yeni bir siyasete, yeni bir muhalefet biçimine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir.

Olağanüstü Kurultay Talebi bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir. Bir çığlıktır. Atanmış değil, seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP’yi umut bağlayan milyonlarca seçmen “Değişim ve Umut” talebini desteklemektedir.

Bu nedenle, Partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız OLAĞANÜSTÜ KURULTAY kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkân tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek Program Kurultayı için dde somut takvim açıklanmalıdır.

Bu tarihi sorumluluğu bugün olduğu gibi yarın da üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."



