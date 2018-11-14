CHP’de bugün toplanan PM’de Balıkesir Belediye Başkanı adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi.
Yalova’da Vefa Salman, Burdur’da Ali Orkun Ercengiz, Giresun’da Kerim Aksu yeniden aday gösterilecek.
Parti Meclisi'nde yapılan oylamaya göre, CHP'de Ankara'nın 2 büyük ilçesi Çankaya ve Yenimahalle'de mevcut başkanlarla devam etme kararı alındı.
Böylece CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı mevcut başkan Alper Taşdelen,
Yenimahalle Belediye Başkan adayı da Fethi Yaşar oldu.
CHP PM'de yapılan oylamada Eskişehir'in 4 ilçesinde mevcut başkanlarla devam etme kararı alındı.
İşte CHP'de Adana'da belli olan belediye başkan adayları
CHP PM'de yapılan oylama göre Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nin Belediye Başkan adayı Kasım Karaköse ve Tufanbeyli İlçesi'nin Belediye Başkan adayı da Ahmet Aktürk oldu.
İşte Eskişehir'de belli olan ilçelerin belediye başkan adayları
Han Belediye Başkan adayı - ERDAL ŞANLI (Mevcut başkan)
Mahmudiye Belediye Başkan adayı - İSHAK GÜNDOĞAN (Mevcut başkan)
Odunpazarı Belediye Başkan adayı - KAZIM KURT ( Mevcut başkan)
Tepebaşı Belediye Başkan adayı - Ahmet Ataç (Mevcut başkan)
CHP'de Zonguldak'ta belli olan belediye başkan adayları
BELLİ OLAN İLÇELER
Kozlu Belediye Başkan adayı Cengiz Bank
Kilimli Belediye Başkan adayı Ali Aslan Kılıç (Mevcut Başkan)
Galeri: İşte CHP'de belli olan 140 belediye başkan adayının tam istesi
BELLİ OLAN BELDELER
Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkan adayı Hayrettin Çataklı
Saltukova Belde Belediye Başkan adayı Alim Genç
Gümeli Belde Belediye Başkan adayı - Ahmet Saydam (Mevcut Başkan)
Beycuma Belde Belediye Başkan adayı Hayati Açıkgöz
Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Adnan Akgün (Mevcut Başkan)
CHP'de Çanakkale'nin belli olan ilçe ve belde belediye başkan adayları
Çan Belediye Başkan adayı BÜLENT ÖZ,
Ayyacık Belediye Başkan adayı MESUT BAYRAM,
Ezine Belediye Başkan adayı HALİL BÜYÜKEROL
Çardak Belde Belediye Başkan adayı METİN SEMERCİ
Terzialan Belde Belediye Başkan adayı FERİDE DEMİRBAŞ
CHP'de Balıkesir'de 4 ilçenin daha adayı belli oldu
Manyas - TANCAN BARCIN (Mevcut başkan)
Balya - ORHAN GAGA
Havran - BEDRİ ŞAHİN
Burhaniye - ALİ KEMAL DEVECİLER
CHP PM'de yapılan oylamada Tunceli'nin CHP'de Mazgirt İlçesi'nin belediye başkan adayı İsmail Toprak, Hozat Belediye Başkan adayı Seyfi Geyik ve Mazgirt'e bağlı Akpazar Beldesi'nin belediye başkan adayı Cemal Bulut oldu.
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