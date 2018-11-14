CHP Parti Meclisi sona erdi. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da da mevcut belediye başkanları aday gösterilecek. Tunceli'de Mazgirt ve Hozat İlçeleri'nin yanı sıra Mazgirt'in Akpazar Beldesi'nin de belediye başkan adayı belli oldu.

CHP’de bugün toplanan PM’de Balıkesir Belediye Başkanı adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi.



Yalova’da Vefa Salman, Burdur’da Ali Orkun Ercengiz, Giresun’da Kerim Aksu yeniden aday gösterilecek.



Parti Meclisi'nde yapılan oylamaya göre, CHP'de Ankara'nın 2 büyük ilçesi Çankaya ve Yenimahalle'de mevcut başkanlarla devam etme kararı alındı.



Böylece CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı mevcut başkan Alper Taşdelen,



Yenimahalle Belediye Başkan adayı da Fethi Yaşar oldu.



CHP PM'de yapılan oylamada Eskişehir'in 4 ilçesinde mevcut başkanlarla devam etme kararı alındı.



İşte CHP'de Adana'da belli olan belediye başkan adayları

CHP PM'de yapılan oylama göre Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nin Belediye Başkan adayı Kasım Karaköse ve Tufanbeyli İlçesi'nin Belediye Başkan adayı da Ahmet Aktürk oldu.



İşte Eskişehir'de belli olan ilçelerin belediye başkan adayları

Han Belediye Başkan adayı - ERDAL ŞANLI (Mevcut başkan)

Mahmudiye Belediye Başkan adayı - İSHAK GÜNDOĞAN (Mevcut başkan)

Odunpazarı Belediye Başkan adayı - KAZIM KURT ( Mevcut başkan)

Tepebaşı Belediye Başkan adayı - Ahmet Ataç (Mevcut başkan)



CHP'de Zonguldak'ta belli olan belediye başkan adayları

BELLİ OLAN İLÇELER

Kozlu Belediye Başkan adayı Cengiz Bank

Kilimli Belediye Başkan adayı Ali Aslan Kılıç (Mevcut Başkan)

Galeri: İşte CHP'de belli olan 140 belediye başkan adayının tam istesi



BELLİ OLAN BELDELER

Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkan adayı Hayrettin Çataklı

Saltukova Belde Belediye Başkan adayı Alim Genç

Gümeli Belde Belediye Başkan adayı - Ahmet Saydam (Mevcut Başkan)

Beycuma Belde Belediye Başkan adayı Hayati Açıkgöz

Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Adnan Akgün (Mevcut Başkan)





CHP'de Çanakkale'nin belli olan ilçe ve belde belediye başkan adayları

Çan Belediye Başkan adayı BÜLENT ÖZ,

Ayyacık Belediye Başkan adayı MESUT BAYRAM,

Ezine Belediye Başkan adayı HALİL BÜYÜKEROL

Çardak Belde Belediye Başkan adayı METİN SEMERCİ

Terzialan Belde Belediye Başkan adayı FERİDE DEMİRBAŞ



CHP'de Balıkesir'de 4 ilçenin daha adayı belli oldu

Manyas - TANCAN BARCIN (Mevcut başkan)

Balya - ORHAN GAGA

Havran - BEDRİ ŞAHİN

Burhaniye - ALİ KEMAL DEVECİLER



CHP PM'de yapılan oylamada Tunceli'nin CHP'de Mazgirt İlçesi'nin belediye başkan adayı İsmail Toprak, Hozat Belediye Başkan adayı Seyfi Geyik ve Mazgirt'e bağlı Akpazar Beldesi'nin belediye başkan adayı Cemal Bulut oldu.