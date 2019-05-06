YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü toplantı kararı aldı

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak.



Edinilen bilgiye göre, toplantı yarın saat 10.00'da parti genel merkezinde yapılacak.



Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun telefonla çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı belirtildi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gelmesinin beklendiği bildirildi.



Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da arayarak süreçle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.



Mansur Yavaş'tan YSK'nın kararı sonrası ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul seçimlerinin iptal edildiği bilgisinin sızdırılmasının ardından bir açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu da etiketleyerek "İstanbul'da da hak yerini bulacak!" diye yazdı.



YSK kararına CHP'den ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK'nın kararını değerlendirdi.



Altay, "Karar Erdoğan ve Bahçeli'nin talimatıyla alındı." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr