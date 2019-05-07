CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın İstanbul kararı sonrası Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Yakupoğlu, "CHP yarın, YSK'ya İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklerden dolayı 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle itirazda bulunacak" dedi

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası Habertürk TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.



Yakupoğlu yaptığı açıklamada, "CHP olarak yarın YSK'ya İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız." ifadelerini kullandı.



Yakupoğlu, "YSK dün aldığı kararda İstanbul yenileme seçiminin 2 Haziran'da değil 23 Haziran'a karar verdi. Yetişemeyeceği gerekçesiyle. Bir ilke kararı hazırlanması ve komisyon kurulmasına karar verdi. 2 Haziran yenileme ilişkin karar 23 Haziran'a adeta uyarlanacak. Birincisi seçmen listeleri değişmeyecek. Öngörüm 31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak. 1 hafta kalan ölenler, hükümlü olanlar, silah altına alınanlar, askeri öğrenciler düşülecek, kalanlarla birlikte seçimler yapılacak. 23 Haziran'da oy kullanmak için 31 Mart'ta ismi olup da herhangi bir sebeple oy kullanamamış olanlar kullanabilirler." dedi.





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