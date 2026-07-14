Son dakika: CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hareketli saatler yaşanıyor. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir "çağrı heyeti" atanması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunuldu. Siyaset gündeminde yankı uyandıran başvuru sonrası gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.