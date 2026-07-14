Son dakika: CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hareketli saatler yaşanıyor. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hareketli saatler yaşanıyor. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir "çağrı heyeti" atanması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunuldu. Siyaset gündeminde yankı uyandıran başvuru sonrası gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.

Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktıHaluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktıGündem
İran Ordusu silah başı yaptı! ABD'ye Hürmüz Boğazı restiİran Ordusu silah başı yaptı! ABD'ye Hürmüz Boğazı restiGündem
son dakika chp
Günün Manşetleri
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi Meclise sunuldu!
26 İlde İHA destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu
CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!
İran Ordusu silah başı yaptı!
İstanbul'da yarın Köprü ve bağlantı yolları kapatılıyor!
Silahlı tehditle tapulara çöküyorlardı!
İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!
İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Trump'ın tehdidine İran'dan çok sert yanıt
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat verip uyardı! Meteoroloji saat verip uyardı!
3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları