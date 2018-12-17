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Son Dakika: Çok sayıda FETÖ'cüye yakalama kararı

Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika: Çok sayıda FETÖ'cüye yakalama kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 27 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. 

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişik rütbelerde halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep, Batman olmak üzere 14 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Balıkesir #KKTC
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