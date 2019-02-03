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Son Dakika: Çorum'da deprem (03 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çorum Bayat'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Çorum'da deprem (03 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04:53'te Çorum Bayat'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.4 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6 KM olarak açıkladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "deprem oldu" paylaşımı yaptı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #çorum
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