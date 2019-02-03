Çorum Bayat'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04:53'te Çorum Bayat'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.4 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6 KM olarak açıkladı.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "deprem oldu" paylaşımı yaptı.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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