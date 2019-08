Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge oluşturma çabamızda yavaş yavaş sonuç alıyoruz. Oyalanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. İdlib'de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Yarın Rusya'ya gidiyorum. Putin ile görüşeceğiz. Terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadelenin zaferini Malazgirt'te kutlama devam edeceğiz" dedi

"Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpamadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimizi hasta ilan edenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Eğer bugün millet olarak bilhassa gençlerimizle birlikte Malazgirt zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsa on binler bugün Malazigrt ovasındaysa işte bu projeyle birlikte aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.Yarım asır sonra Türkiye çok daha büyük hedeflere yelken açacaktır. Bizim medeniyetimiz, fetih medeniyetidir. Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız.Osmanlıyı hasta adam ilan edip milletimizi yeniden Orta Asya'ya sürmeyi planlayanların hevesini İstiklal harbimizle kursaklarında bıraktıkEcdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar bugün maalesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor.Diyarbakır'da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Bu insanların yavrularının istismarına izin vermeyeceğiz.Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Bugün Suriye 'de yıkım, katliam var. Rejimler her gün masum kanı döküyor. Kudüs'te Filistin'de zulüm var.Düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızı ötesine taşımış durumundayız. Daha dün Balkanlar'dan Karabağlar'a uzanan katliamları unutmadık.Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar, inşallah yeniden yükselişimize şahitlik edecek. Müslümanlar zulüm altında. Her yerde tehditler, saldırılar devam ediyor.. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük sahibi Allah'tır.Türkiye büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir.15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere, sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü milletim adına bir borç biliyorum. Konu ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur.Anamuhalefetin başı Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var? diyor. Bize sınırdan taciz ateşi yapılıyor. Orada olacağız. Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin öte taraftan Misak-i Milli nedir bilmeyeceksin. Aç tarih oku.Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.CHP yönetiminin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz ama vatandaşlarımızın mesajı aldığını görüyorum. Lafla 'Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz, sen bitmişsin.Hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur.Bizim orada sismik gemilerimiz, fırkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız her an hazır. Siyasette makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan geride hangi fedakarlıkların bırakıldığıdır.İçeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz.Güvenli bölge oluşturma çabamızda yavaş yavaş sonuç alıyoruz.Oyalanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. İdlib'de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Yarın Rusya'ya gidiyorum. Putin ile görüşeceğiz.Terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadelenin zaferini Malazgirt'te kutlama devam edeceğiz."