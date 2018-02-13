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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Erdoğan, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Erdoğan, "Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" dedi.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ

Başbuğ, "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil" demişti.

 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #ilker başbuğ
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