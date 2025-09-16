Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına desteğini yineledi.

İsrail’in saldırılarını “haydutluk” olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söyledi: “İsrail, bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürüyor. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırması, bu kalleş saldırısının hedefi olması, uluslararası sisteme ve hukuka apaçık bir meydan okumadır. Bu, alçakça saldırı, bağımsız ve barış yanlısı bir ülkenin egemenliğinin aleni ihlalidir.”

Erdoğan, İsrail’in uluslararası düzen için açık bir tehdit haline geldiğini ifade ederek, “Türkiye, her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdürecektir” dedi.

BM GENEL KURULU VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “New York Bildirgesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik adımların tarihi bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, İsrail’in zulmüne artık sessiz kalınmadığını dile getirdi: “İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Filistin’de yıllardır sistematik bir şekilde devam eden İsrail zulmünü görmezden gelenler dahi, ‘artık bu kadar da olmaz’ demeye başladılar. BM Genel Kurulu’nda 142 ülkenin ‘evet’ oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur.”

Erdoğan, son dönemde BM oylamalarında ortaya çıkan sonuçların, İsrail’in giderek yalnızlaştığını gösterdiğini vurguladı: “Türkiye’nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir. Türkiye açısından baktığımızda diplomatik mücadelemizin haklılığı tescillenmiştir. Bir yönüyle BM zemininde alınan bu kararlardaki irade değişiklikleri, İsrail’in soykırım uyguladığının açıkça ortaya çıktığını göstermektedir. Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız.”

SORU: Bölgemizde “vadedilmiş topraklar” anlayışıyla sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı, fitne ve işgal senaryolarının devreye sokulduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu senaryolara karşı hangi tutumu takınacak? İslam dünyasına bu süreçte mesajınız ne olur?

“NETANYAHU, HİTLER İLE İDEOLOJİK AKRABA”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgede “vadedilmiş topraklar” anlayışıyla sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı bir dönemde Türkiye’nin tutumunu değerlendiren Erdoğan, İsrail yönetimine sert ifadelerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in dini bir misyon değil, sapkın bir ideolojiyi temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm’in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Dolayısıyla ‘vadedilmiş topraklar’ kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail’i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum.”

Erdoğan, İsrail’in sadece Müslümanlara değil, Hristiyanlara ve Musevilere de zarar verdiğini vurguladı.

“İsrail’in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm’in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez.”

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Erdoğan, İslam dünyasının İsrail’in saldırılarına karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. “İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir.”

Cumhurbaşkanı, Hz. Muhammed’in kardeşlik çağrısını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: “Ben özellikle Peygamberimizin ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum.”

SORU: Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyon süreci ne durumda? Türkiye, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda bir inisiyatif yürütüyor mu? Günün sonunda bu işin nereye varması bekleniyor?

“SURİYE’Yİ YALNIZ BIRAKMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de iç dinamiklerle uluslararası diplomasinin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç yaşandığını belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şu anda Suriye’de birlik ve beraberliğin sağlanması ve kalıcı barışın ülkenin her köşesinde hakim olması tabii ki bizim Türkiye olarak en büyük arzumuzdur. Bunun için Suriye halkının yanında durmaya devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile bir görüşmemiz oldu. Onunla da bu konuları etraflıca ele aldık. Suriye Demokratik Güçleri konusunda bizim onlara yönelik mesajlarımız da belli. Suriye’de artık eski zamanlar geride kaldı. Şimdi Suriye’de yeni bir dönem başladı. Ancak biliyorsunuz güneyden İsrail, Suriye’yi sıkıştırıyor, yıpratmaya çalışıyor. Oradan ‘böl, parçala, yönet mantığıyla’ bir şeyler koparmanın gayreti içerisindeler. Tüm bunlara rağmen Suriye’de herkesi kucaklamayı önemseyen bir yönetim şu anda iş başında. Bu, Suriye’de dengeleri değiştirmiştir ve bunu şu anda hazmedemeyenler var. Barış ile hep beraber kazanmak varken çatışmayla kaybetmek niye? Bunun üzerine duralım. Provokasyonlara kapılmadan, yanlış yollara sapmadan, Müslüman kanından beslenenlerin oyunlarına gelmeden ilerlememiz şart.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü vurguladı: “Biz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Suriyelilerin yanındayız. Özellikle başta Dışişleri Bakanım olmak üzere İstihbarat Başkanım çok sıkı bir diyalog ve ilişki ile Suriye’nin yönetimindeki muhataplarıyla sık sık görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeleri de sürdürecekler.”

Cumhurbaşkanı, bu süreçten kazananın sadece Suriye değil tüm bölge olacağına inandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Sonunda kazanan inşallah inanıyorum ki Suriye olacaktır, bütün bölgemiz olacaktır.”

SORU: Benim sorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili. Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Seçim sonuçlarının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kazanımları ve iddiaları konusunda riskler taşıyıp taşımadığı hususunu nasıl değerlendirirsiniz?

“KKTC’NİN YANINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin KKTC ile olan güçlü bağlarını vurguladı. KKTC’nin haklarının Türkiye’nin haklarıyla eş değer olduğunu ifade eden Erdoğan, şu sözleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak bağımsız yargısı gözetiminde inşallah seçimlerini gerçekleştirecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz. Buna el uzatılmasına da müsaade etmeyiz. Türkiye, uluslararası hukuk zemininde ve Birleşmiş Milletler kararlarında meşru şekilde tanınan garantörlük haklarına sahiptir. Bu haklar hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığına ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağlamaktadır.”

“KIBRIS ADASI OYUN ALANI OLAMAZ”

Kıbrıs’ın tarih boyunca bölgesel ve küresel güçlerin çıkar hesaplarına sahne olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun yeni acılar doğurmasına izin vermeyeceklerini söyledi: “Kıbrıs Adası yıllarca bölgesel ve küresel güçlerin oyun alanı olmuştur. Yakın tarih, oynanan oyunların ne kadar kanlı olabileceğini göstermiştir. Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır. Ne biz, ne Kıbrıs Türk halkı yaşadıklarını unutmuştur. Acılarla dolu hafızalar taptazedir. Benzer acıları bir daha kimse Kıbrıs Türkü’ne yaşatamaz, biz buna izin vermeyiz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

SORU: Türkiye'nin son aylarda Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter yönetimiyle ilişkilerinde olumlu yönde belirgin bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Bingazi yönetiminin Türkiye'nin Trablus’la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını onaylayacağına yönelik güçlü bir beklenti de var. Buna karşılık Yunanistan'ın Hafter yönetimine baskısı da ortada. Sormak istediğim soru şu: Hafter'in Türkiye ziyareti gündemde mi? Bingazi'nin anlaşmayı imzalamasını bekliyor muyuz?

Erdoğan, Hafter’in oğlunun Türkiye ile temas halinde olduğunu, hem istihbarat hem de Dışişleri Bakanlığı üzerinden diyalogların sürdüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Hafter'in oğlunun istihbaratımızla teması olduğu gibi zaman zaman Dışişleri ile de diyaloğu var. Yani bizden kopuk bir durumları zaten yok. Biz Libya'da Doğu ile Batı arasında yapıcı bir diyalog tesis edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Libya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasını istiyoruz.”

“TRABLUS VE BİNGAZİ İLE DİPLOMASİYİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Türkiye’nin Libya politikasının çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Trablus hükümetine verilen desteğin yanı sıra doğu bölgeleriyle de diplomatik temasların arttığını söyledi: “Adımlarımızı da bu amaçlar doğrultusunda atıyoruz. Sürecin başından itibaren meşru Trablus hükümetine desteğimizi verdik. Ancak son dönemde izlenen politikalar sadece Trablus'a değil, Libya'nın doğusuna da diplomatik kanallar açılması yönünde gelişti. Bu, çok boyutlu diplomasi çabalarımız, Türkiye'nin bölgesel vizyonunun, barışa ulaşmadaki amacının bir yansımasıdır. Libya'da siyasi sürecin adil, muteber ve şeffaf seçimler yoluyla ilerletilmesini bekliyoruz. Libya'nın huzura ve istikrara kavuşmasını engellemek isteyenler, tabii ki olacak. Biz de Libya halkının yanında olmaya, diyalog zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Erdoğan, Türkiye ile Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Bingazi yönetimi tarafından da onaylanmasının önemine değinerek, bunun uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacağını belirtti.

SORU: Biz uçakla Katar'a doğru havalanırken Ankara'da önemli bir dava vardı. Ana muhalefet partisi CHP'nin şaibelerle anılan kurultayı ile ilgili bir duruşma gerçekleşti. Dava herhangi bir tedbir de alınmadan 24 Ekim'e ertelendi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?

"Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Dolayısıyla şimdi bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak. Bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar. Aramızdaki fark bu. Bunların iç tartışmalarını bastırmak için öncelikle bize sataşmaktan vazgeçmesi lazım. Neymiş? CHP'den bazı başkanlar, meclis üyeleri, bizim partimize katılmışlar. Katılmak isteyenlere biz “niye geliyorsunuz” mu diyeceğiz? Bizim kapımız açık. “Hayırlı olsun” deriz ve aramıza onları da alırız. Nitekim en son Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra, o da aramıza katıldı. Meclis üyeleriyle beraber aramıza geldiler ve şu anda onlarla birlikte yola devam ediyoruz. Her ne kadar bu kavga CHP içinde yaşansa da şurası çok önemli, herkesi etkiliyor. Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma. Meselenin bu yönünü kimse görmezden gelemez. İta amirlerinden izin almadan konuşamayan bir CHP yönetimi var. Böyle siyaset olur mu? AK Parti'nin içinde böyle bir şey yok. Söz isteyen bütün arkadaşlarımıza biz mikrofonlarımızı açık tutarız. Asla onların mikrofonlarını kapatmayız. CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle ya kulaklarına fısıldanıyor ya da ellerine tutuşturuluyor. Böyle bir yapı var. Bu yol, yol değil. Onun için de biz ara karardan sonra yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz."