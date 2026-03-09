Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısının ardından bölgede yaşanan gelişmeler ile bu gelişmelerin bölgesel ve küresel etkileri değerlendirildi.

Pezeşkiyan, görüşmede İran ile komşuları arasında ayrım oluşturulmaya çalışıldığını belirterek bazı medya organlarında yer alan Türkiye’ye füze saldırısı iddialarına değindi.

Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, bölgede gerilimi azaltma konusundaki hazırlığını her zaman dile getirmiştir ve komşularımızın hava sahası, kara suları ve topraklarının İran halkına saldırı için kullanılmaması koşuluyla bu tutumunu vurgulamaktadır.”

ERDOĞAN TAZİYE MESAJI İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede Devrim Lideri’nin şehadeti nedeniyle taziye dileklerini iletti. Erdoğan, Minab’daki okulda hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan ayrıca İran’ın yeni Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’e başarı dileğinde bulundu.

GERİLİMİN AZALTILMASI VURGULANDI

Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Her fırsatta İran'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve bölge ülkeleri arasında gerilimin artmasının ne komşu ülkelerin ne de İran'ın uzun vadeli çıkarlarınadır." dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin İran ile karşı karşıya gelmeyi düşünmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İran'la asla karşı karşıya gelmeyi düşünmüyoruz, İran'ın içinde bulunduğu zor koşulları anlıyoruz ve bölgedeki gerilimi azaltmak için Türkiye hükümeti olarak mümkün olduğunca katkıda bulunmaya hazırız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin sonunda diplomasi vurgusu yaptı:

“Bu dönemde her zamankinden daha fazla diplomasi kapılarının açılmasına ihtiyaç vardır.”

ORTAK İNCELEME EKİBİ ÖNERİSİ

Pezeşkiyan görüşmenin sonunda Türkiye’nin tutumu ve taziye mesajı için teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’ye füze saldırısı yapıldığı iddialarıyla ilgili yanlış anlaşılmaların giderilmesi için ortak bir inceleme mekanizması kurulmasını önerdi.

Pezeşkiyan bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, İran tarafından Türkiye'ye füze saldırısı düzenlendiği iddiasına ilişkin yanlış anlaşılmayı gidermek amacıyla, düşman ülke ve rejimlerin iddialarını incelemek üzere ortak bir ekip oluşturulmasına hazırdır, böylece iki dost ve kardeş ülke ilişkileri her zaman haber propagandalarından etkilenmeyecektir.”