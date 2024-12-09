Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kabine'nin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin de konuştu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine özellikle inanıyorum. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum"