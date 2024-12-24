SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

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