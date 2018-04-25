Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili açıklamada bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürdü. Seçimle ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda MKYK'nin bazı yetkilerini Seçim İşleri Başkanlığına devredildi.



Toplantıda bedelli askerlik de gündeme geldi. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap verdi.



BEDELLİ ASKERLİK BEKLENTİSİ



Hürriyet Gazetesi'nden Turan Yılmaz'ın haberine göre; MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.



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