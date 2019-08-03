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Son dakika Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi haberleri... İlker Başbuğ: Neden böyle oldu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili yaptığı paylaşımda sistem referandumunun üzerinden iki yıldan fazla zaman geçtiğini, uygulamada ise birinci yılın dolduğunu belirtti. "Türkiye; ekonomide, dış politikada, iç politikada daha çalkantılı bir döneme girdi" ifadelerini kullanan Başbuğ, "Neden böyle oldu?" diye sordu

Son dakika Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi haberleri... İlker Başbuğ: Neden böyle oldu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Başbuğ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunun üzerinden iki yıldan fazla zaman geçtiğini, uygulamada ise birinci yılın dolduğunu ifade etti.

Başbuğ, "Türkiye; ekonomide, dış politikada, iç politikada daha çalkantılı bir döneme girdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, Başbuğ, "Neden böyle oldu?" diye sordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi #genelkurmay #referandum #ilker başbuğ
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