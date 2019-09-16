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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ankara'daki Suriye zirvesi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenecek Suriye zirvesi ile ilgili "Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ankara'daki Suriye zirvesi ile ilgili açıklama

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Altun, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğindeki Suriye konulu 5. Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in katılımlarıyla bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #fahrettin altun #ankara #suriye zirvesi #iran #rusya #türkiye #recep tayyip erdoğan #vladimir putin #hasan Ruhani #suriye
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