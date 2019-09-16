Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenecek Suriye zirvesi ile ilgili "Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi

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