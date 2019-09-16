Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Altun, şunları belirtti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğindeki Suriye konulu 5. Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in katılımlarıyla bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor.
Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor."
ulusal.com.tr