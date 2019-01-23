Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Rusya'da Putin ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek" dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Rusya'da Putin ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.



Altun, "Türkiye Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor, yanı başımızda yıkıcı krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı olduğunu söyledi.



Altun, açıklamasını "Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırdı.



ulusal.com.tr