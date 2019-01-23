banner1002
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Rusya'da Putin ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Rusya'da Putin ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Altun, "Türkiye Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor, yanı başımızda yıkıcı krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı olduğunu söyledi.

Altun, açıklamasını "Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Putin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.