AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "(Denizli'de 6 büyüklüğündeki deprem) 1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı. Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir" dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisinin kendilerine ulaşmadığını belirtti.



Güllüoğlu, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Belediye, ilgili kamu kuruluşları ve bölgedeki kaymakamlarla irtibatlarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Yakın bir ilçede çalışma yapan ekiplerimiz, deprem olduktan sonra alana geçti. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı." ifadelerini kullandı.



İncelemelere destek olması amacıyla çevre illerden ekiplerin de alana sevk edildiğini anlatan Güllüoğlu, herhangi can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ve bu durumun değişmemesini umduklarını kaydetti.



Depremin yol açtığı hasara ilişkin de bilgi veren Güllüoğlu, "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir." diye konuştu.