Son dakika: Denizli’de deprem oldu

Son dakika: AFAD verilerine göre Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Denizli’de deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 20.02’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD verilerine göre depremin koordinatları 38.08639 kuzey enlemi ve 28.97583 doğu boylamı olarak açıklandı.

