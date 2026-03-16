Son dakika: Denizli’de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Denizli’nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 16 Mart 2026 tarihinde saat 09.03.47’de kaydedildi. AFAD, sarsıntının yerin 14.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Verilere göre depremin merkez üssü Buldan olurken, koordinatları 38.06889 kuzey enlemi ve 28.97472 doğu boylamı olarak duyuruldu.