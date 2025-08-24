Son dakika deprem: Balıkesir Sındırgı’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.58’de merkez üssü Sındırgı Yaylacık olan 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 12.6 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

BALIKESİR ART ARDA SALLANIYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem, saat 21.58’de kaydedildi. 4.8 (Mw) büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

İKİNCİ SARSINTI 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Saat 22.00’de aynı bölgede ikinci bir deprem daha yaşandı. 4.2 (Mw) büyüklüğündeki depremin de 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

22.14’te meydana gelen üçüncü deprem ise 3.8 (Ml) büyüklüğünde kaydedildi. Derinliği 7.04 kilometre olarak açıklandı.

Depremler çevre illerden de hissedildi.