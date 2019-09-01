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Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi depremler listesi (1 Eylül 2019 Pazar AFAD)

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi depremler listesi (1 Eylül 2019 Pazar AFAD)

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #AFAD #kandilli rasathanesi #Boğaziçi Üniversitesi #son dakika haberleri #son depremler
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