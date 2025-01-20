SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor.
Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.
20 Ocak 2025 tarihinde saat 16:06'da Haliliye Şanlıurfa bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11 km olarak belirlendi.
20 Ocak 2025 tarihinde saat 08:30'da Ulaş Sivas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
20 Ocak 2025 tarihinde saat 08:26'da Kırıkhan Hatay bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
20 Ocak 2025 tarihinde saat 07:18'de Gürün Sivas bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.