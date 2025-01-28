SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

saat 03.31'de merkez üssü Iğdır Aralık olan 2.2 ve saat 03.38'de Antalya açıklarında 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Son depremler AFAD ve Kandilli tablosu 27 Ocak günü anbean verilerle araştırılıyor. Peki, en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremlere buradan ulaşabilirsiniz:

deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html