SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının büyüklüğü ve derinliği AFAD tarafından açıklandı.
Balıkesir’de gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan deprem saat 23.10.51’de kaydedildi.
Depremin büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 39.20944 kuzey enlemi ile 28.15556 doğu boylamı olarak açıklandı.