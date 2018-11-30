Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Yalova Çınarcık'ta meydana gelen depremin ardından Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu.



Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına telefonla bağlanan Ercan, beklenen İstanbul depremiyle de önemli açıklamalarda bulundu.



Ercan, beklenen İstanbul depreminin İstanbul'un 25 km güneyinde olacağını duyurdu.



Ercan, meydana gelebilecek İstanbul depreminin bir defa vurmayacağını kendi içinde 3 ya da 4 deprem olağını belirtti.



Depremin geldiği zaman İstanbul'dan gitmeyeceğini belirten Ercan, 2-3 yıl İstanbul bölgesinden gitmeyeceğini söyledi.





ulusal.com.tr