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Son dakika depremler listesi - 1 Şubat 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi - 1 Şubat 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de bugün deprem oldu.

Deprem saat 13.29'da meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayınız.

AFAD son depremler için tıklayınız.


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler
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