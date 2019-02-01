Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de bugün deprem oldu.



Deprem saat 13.29'da meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.



Depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı.



Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayınız.



AFAD son depremler için tıklayınız.





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