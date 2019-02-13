Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de bugün deprem oldu.
Deprem saat 13.29'da meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.
Depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayınız.
AFAD son depremler için tıklayınız.
ulusal.com.tr
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de bugün deprem oldu.