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Son Dakika! Dev FETÖ Operasyonu: 300 gözaltı kararı!

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırdığı anlaşılan 211’i muvazzaf 300 asker hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı

Son Dakika! Dev FETÖ Operasyonu: 300 gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek. 

Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

Kaynak: AA
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