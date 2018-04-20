Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak.



Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.



YENİ ÜNİVERSİTELER



Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji.



Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe



10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR



Gazi'den Hacı Bayram Veli



İstanbul'dan İbn-i Sina



İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi



Karadeniz'den Trabzon



Selçuk'tan Konya Üniversitesi



Dumlupınar'dan Kütahya



Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler



Erciyes'ten Kayseri



Mersin'den Tarsus



Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.



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