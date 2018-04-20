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Son dakika: Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek

Son dakika: Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak.

Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.

YENİ ÜNİVERSİTELER

Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji.

Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe

10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR

Gazi'den Hacı Bayram Veli

İstanbul'dan İbn-i Sina

İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi

Karadeniz'den Trabzon

Selçuk'tan Konya Üniversitesi

Dumlupınar'dan Kütahya

Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler

Erciyes'ten Kayseri

Mersin'den Tarsus

Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni üniversite
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