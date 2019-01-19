MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili açıklama yaptı.



Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim.” dedi.



Bahçeli açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Gerçekten memnuniyet duydum. ABD’li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fazıl Say’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim.

Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu’yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye Senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım.”