MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'de Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in donarak şehit olan iki askerle ilgili Twitter üzerinden mesajlarını paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'de donarak şehit olan iki askerle ilgili Twitter üzerinden mesajlarını paylaştı.



Şehitlerimizin ardından baş sağlığı mesajı ileten Bahçeli, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun." dedi.



Devlet Bahçeli'nin paylaşımlar şöyle:

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar esnasında elverişsiz hava şartlarından dolayı iki kahraman Uzman Çavuşumuzun donarak şehit olması milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur.



Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir.



Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun.



Ne olmuştu?

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 askerimiz donarak şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada askerlere 'hipotermi tanısı' konduğu söylendi. İki askerin donarak şehit olması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.



Tunceli Valiliği, 2 askerin donarak şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı. Valilik açıklamasında, "olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca da idari soruşturma başlatılmıştır. Teröristle Mücadele Harekatımız, aynı hedef doğrultusunda, azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.





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