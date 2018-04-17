Türkiye'nin gündemini değiştiren açıklama bugün Devlet Bahçeli'den geldi. Hükümet ve CHP'den art arda gelen açıklamalar sonrası Bahçeli'nin açıklamasında ifade ettiği 26 Ağustos tarihi önemli bir zaferin de yıldönümü. Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesinin 946’ncı yıldönümü, 26 Ağustos tarihinde. Bahçeli konuşmasında da Malazgirt Zaferi'ne değindi. Öte yandan 26 Ağustos için "Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını yendi. Malazgirt zaferi Türkler'e Anadolu'nun kapısını açtı" ifadeleri kullanıldı. Erdoğan yaptığı son açıklamada şu anda yapılan başka bir açıklama olmadığını, yarın Bahçeli ile görüşeceğini belirtti

Türkiye'nin gündemi bir anda değiştiren açıklamayı bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptı. Bahçeli, seçimlerin erkene alınmasını önerdi, 26 Ağustos tarihini telaffuz etti.



Ancak 26 Ağustos tarihinin bir başka önemi de vardı. 26 Ağustos, Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yılı.



Ülke genelinde çeşitli törenlerle Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesinin yıldönümü kutlanıyor.



Bu çağrıya hükümetten yapılan art arda açıklamalar sonrası CHP ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.



Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi olduğunu söyledi.



Öte yandan Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesinin 947'nci yıldönümü de kutlanıyor.



Erdoğan yaptığı son açıklamada şu anda yapılan başka bir açıklama olmadığını, yarın Bahçeli ile görüşeceğini belirtti.



Bu arada 26 Ağustos tarihinde tarihte şunlar oldu:



"Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını yendi. Malazgirt zaferi Türkler'e Anadolu'nun kapısını açtı.



Fransa Meclisi "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni kabul etti.



Yeni Asır Gazetesi yayın hayatına başladı.



Büyük Taarruz başladı. Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Afyonkarahisar yakınlarındaki Kocatepe'den idare ediyordu.



Türkiye İş Bankası kuruldu."



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