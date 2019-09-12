Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

"Gündeme dair sorular sordum.

S-400

Tabi en önemli sorduğum soru da S-400 sandıktan çıkacak mı, kurulacak mı sorum oldu.

Sayın Çavuşoğlu, burada hiç lafı dolandırmadan 'Elbette çıkacak, elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 20 Nisan 2020'den itibaren kullanıma başlanacak S-400'ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık ve kendi hava savunmamızı güçlendirmek için aldık. Aldığımız gibi kullanacağız. Bunda hiç tereddütümüz yok' dedi.

KIBRIS - DOĞU AKDENİZ

Kıbrıs ile ilgili özellikle Doğu Akdeniz'deki gaz araması ile ilgili de sordum.

Çünkü zaman zaman biliyorsunuz Fransa'dan Amerika'dan Türkiye'yi uyarılar ya da açıklamalar geliyor.

'Kimsenin haddi değil' dedi, sayın Çavuşoğlu.

'Türkiye, KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacaktır. Türkiye'nin olmadığı bir gaz anlaşmasının da zaten Akdeniz'de çok pahalıya mal olacağını, bir işe yaramayacağını' belirtti.

MARAŞ

Maraş ile ilgili sordum. 'Maraş açılacak mı' diye sordum. 'Evet, hazırlıklar yapılıyor, Maraş açılacak' dedi.

Son aylarda biliyorsunuz Türkiye'nin yüzü Asya'ya mı dönecek Avrupa Birliği'ne mi dönecek tartışmaları vardı. Bunu da sordum bakana. Dedi ki 'Bizim Avrupa Birliği'nden ayrılmamıza imkan yok fiziki olarak jeopolitik olarak imkan yok. Ama bu başka seçeneklerin de masanın üzerinde olmadığı anlamına gelmiyor. Asya ile de dünyada ticaret gelişiyor. Biz de Türkiye olarak ticaretimizi mümkün olduğu kadar geliştireceğiz.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI

İlginç bir anekdot da yaşandı. Bildiğiniz gibi pazartesi Fenerbahçe-Alanyaspor maçı var. Sayın Çavuşoğlu'nun kardeşi de Alanyaspor'un yöneticisi. Kendisi koyu bir Fenerbahçe taraftarı. 'Sizce ne olur, kimi tutuyorsunuz bu maçta? Fenerbahçe'yi mi Alanyaspor'u mu?' dedim. Dedi ki 'Kalbimiz her zaman Fenerbahçe'den yana ama sanki Alanyaspor, Fenerbahçe'yi pazartesi günü yeneceğe benziyor'"

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