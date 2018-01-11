Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Parlamentosu'nun kabul ettiği yetkiler hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Parlamentosu'nun kabul ettiği yetkiler hakkında açıklama yaptı.



Bakanlık açıklaması şu şekilde:



Yunanistan Parlamentosu, Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını mümkün kılan bir yasayı 9 Ocak tarihinde kabul etmiştir.



Yunanistan makamları, azınlığın seçilmiş Müftülerinin görev alanına giren başka mevzuat çalışmalarında da yaptığı gibi, bu yasa çalışmasına ilişkin olarak da seçilmiş Müftülerle danışmalarda bulunmamıştır.



Sözkonusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz.



Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan’ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş Müftülere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz.



Geçmişte, seçilmiş Müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM’in Yunanistan’ı beş kez suçlu bulduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş Müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini bekliyoruz.



ulusal.com.tr