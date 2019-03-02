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Son dakika... Dışişleri'nden ABD'nin PKK açıklamasına değerlendirme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz." dedi

Son dakika... Dışişleri'nden ABD'nin PKK açıklamasına değerlendirme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK'nın terör örgütü listesinde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açklaması hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Aksoy şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. 

Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #abd #pkk #suriye
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