Son dakika: Dışişleri'nden Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de Türk işletenli ve Sierra Leone bayraklı “ALTURA” isimli ham petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Türk işletenli bir ticari gemiye yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

“Ham petrol taşıyan ‘ALTURA’ isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün (26 Mart) Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz.

Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.

Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.”

