banner1002
Suudi Arabistan'dan yeni skandal!
Suudi Arabistan'dan yeni skandal!
İstanbul'da kar yağış
İstanbul'da kar yağış
İran'da deprem
İran'da deprem
Mehmetçik'in yüküne 'Derman' olacak
Mehmetçik'in yüküne 'Derman' olacak

Son Dakika: Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy kırsalındaki 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Son Dakika: Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice'nin Güçlü ve Gökçe, Kocaköy'ün Şaklat, Yazıköy ve Anbar, Hani'nin Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli  olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı kaydedildi.
Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı. 
 

Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #sokağa çıkma yasağı #pkk #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.