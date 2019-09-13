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Son dakika! Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası ABD Büyükelçiliği tarafından "Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" denildi

GÜNDEM 13.09.2019, 10:56 13.09.2019, 11:04
Son dakika! Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Başsağlığı dilenilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. 

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz."

ulusal.com.tr

#diyarbakır #kulp #terör saldırısı #abd
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