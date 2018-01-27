Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek konuşuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek konuşuyorVatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Vatan Partisi'nin zamanında hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zor zamandır bu, çetin zamandır. Zor zamanlar, çetin günler aynı zamanda köklü büyük değişikliklerin de zeminidir. Zaman bizim zamanımız. Zemin bizim zeminimiz.Bu zor günlerden milletimize, devletimize önderlik ederek Atatürk devrimimizi kesin hedefe ulaştırmaya kararlıyız. Bunu yaparız. Türk milletinin gücü ve insanlığın Türk milletinin arkasındaki değerleri bunu yapacağımızı gösteriyor.Atlantik çağı bitti. O ABD'nin dünyanın efendiliğine soyunduğu çağ bitti. Dünya bir insanlık çağına giriyor. Bu Asya çağı, Avrasya çağı, kadim medeniyetler, Asya'nın büyük medeniyetleri, başı dik yaşama birikimi, bağımsızlık birikimi ve çağımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği o Kurtuluş Savaşları birikimi ayağa kalktı ve yeni bir dünyayı kuruyorlar.Biz Vatan Partisi'nin karar kurultayı olarak Mehmetçiğin bu büyük mücadelesinde onları yürekleriyle yüreklerimiz çarpıyor.Bu salon Mehmetçikle bütünleşmiş bir salon. Bu çetin koşullardan büyük çözümle çıkacağız.Batı Asya'daki bütün fedakarlıkları Türk Milleti olarak omuzlarımızın üzerine aldık.AKP'li gençler de CHP'li gençler de MHP'li gençler de bizim gencimiz. Her görüşten her diyardan Edirne'den Hakkari'ye hepsi bizim gencimiz ve biz Türk Milleti olarak Kürdümüzle, Türkümüzle Türk Milleti olarak bu vatan savaşının ön cephesindeyiz. Vatan Partisi birleştiriyor.Türkiye bu zorluklardan, belli olmuştur ki Tayyip Erdoğan yönetimiyle çıkamayacak. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği koşullarda Türkiye'nin dinamikleri ve mecburiyetleri vatan savaşını Türkiye'nin önüne koymuştur ve hükümetleri de önüne alarak sürükleyip götürmektedir.